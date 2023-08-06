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05:16, 6 августа 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили порядка 100 украинских боевиков

Савчук: группировка «Центр» уничтожила около 100 боевиков ВСУ, четверо в плену

Фото: Stringer / Reuters

Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск на краснолиманском направлении. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, передает ТАСС.

По его словам, попытки противника атаковать были предотвращены огнем артиллерии и ударами штурмовой авиации. Он уточнил, что украинские войска потеряли около 100 бойцов, еще четверо сдались в плен. Кроме того, добавил Савчук, были уничтожены бронированная машина и два автомобиля пикап.

Ранее российские военные группировки «Центр» отбили девять атак украинской армии на сватовском и краснолиманском направлении. Уточнялось, что противник потерял более 150 человек личного состава, а также две боевые машины пехоты (БМП), четыре бронемашины, орудие Д-30 и три миномета. Кроме того, восемь украинских солдат сдались в плен.

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    Марина Совина
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