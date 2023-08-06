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23:22, 6 августа 2023Бывший СССР

Чехия предоставила Украине симулятор F-16

Чехия предоставила Украине авиасимулятор F-16 для обучения пилотов ВСУ

Фото6 ANN WANG / REUTERS

Украина получила от Чехии авиасимулятор американского истребителя F-16 для обучения пилотов ВСУ. О предоставлении оборудования для тренировки навыков летчиков сообщили в офисе президента Владимира Зеленского, передает ТАСС.

«Президенту продемонстрировали работу симулятора, переданного Украине Чехией, по подготовке пилотов к работе на самолетах западного образца F-16. На этом симуляторе украинские военные изучают особенности современной техники и ее возможности», — сказано в сообщении, с уточнением, что Зеленский испытал работу комплекса на практике.

Ранее сообщалось, что для обучения на истребителях F-16 от западных инструкторов отобраны всего восемь из 30 пилотов ВСУ. Остальные пока не готовы приступить к тренировкам из-за недостаточно высокого уровня знания английского языка.

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    Александра Синицына
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