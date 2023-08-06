Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:39, 6 августа 2023Россия

Россиянка ударила дочь в лифте и попала на видео

В Новосибирске женщина ударила дочь в лифте и попала на видео

Жительница Новосибирска ударила дочь в лифте и попала на видео. Ролик публикует группа «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно, как женщина и ребенок заходят в лифт. После того, как двери закрываются, россиянка начинает отчитывать девочку, а затем бьет ее по голове.

По словам местных жителей, на протяжении месяца девочку замечали гуляющей на детской площадке без взрослых до позднего вечера. Очевидцы утверждают, что мать оставляла ее дома одну с младшим братом и дети высовывались в окно третьего этажа.

Уточняется, что в отношении женщины составили административный протокол по статье 5.35 КоАП России за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Подробности ситуации выясняются.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске неизвестная женщина ударила в магазине девятилетнюю девочку. Отец ребенка написал заявление в полицию.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Собянин заявил о попытке прорыва на Москву беспилотника

    Минобороны подтвердило попытку атаки беспилотника на Москву

    Сотни пассажиров застряли в московском аэропорту Внуково

    Экс-разведчик США рассказал об отправке бронетанковых отрядов ВСУ на убой

    Звезда YouTube предложил экс-бойцу UFC десять миллионов долларов за бой

    Илон Маск в соцсети X анонсировал бой с Марком Цукербергом

    Небо над московским аэропортом закрыли из-за неизвестного объекта

    Россиянка ударила дочь в лифте и попала на видео

    В России оценили договоренности встречи по Украине в Саудовской Аравии

    В России запланировали произвести 18 тысяч беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости