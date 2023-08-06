Россиянка ударила дочь в лифте и попала на видео

В Новосибирске женщина ударила дочь в лифте и попала на видео

Жительница Новосибирска ударила дочь в лифте и попала на видео. Ролик публикует группа «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно, как женщина и ребенок заходят в лифт. После того, как двери закрываются, россиянка начинает отчитывать девочку, а затем бьет ее по голове.

По словам местных жителей, на протяжении месяца девочку замечали гуляющей на детской площадке без взрослых до позднего вечера. Очевидцы утверждают, что мать оставляла ее дома одну с младшим братом и дети высовывались в окно третьего этажа.

Уточняется, что в отношении женщины составили административный протокол по статье 5.35 КоАП России за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Подробности ситуации выясняются.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске неизвестная женщина ударила в магазине девятилетнюю девочку. Отец ребенка написал заявление в полицию.