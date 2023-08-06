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22:11, 6 августа 2023Бывший СССР

В Донецке рассказали о будущем сгоревшего вуза после обстрела ВСУ

Проректор сгоревшего вуза Донецка: МЧС все еще устраняет последствия обстрелов

Фото: ALEXANDER ERMOCHENKO / REUTERS

В Донецком национальном университете экономики и торговли имени Туган-Барановского до сих пор занимаются устранением последствий пожара, вызванного обстрелами ВСУ. В настоящее время в вузе пытаются спасти оставшиеся документы и оборудование, рассказал проректор Александр Иванченко, передают РИА Новости.

«В последнее время у нас дистанционное обучение, поэтому мы постараемся сделать все так, чтобы учебный процесс, воспитательный процесс максимально не пострадал. Все, что можно спасти, мы сейчас спасаем», — добавил Иванченко.

Университет функционирует в условиях боевых действий на протяжении последних девяти лет. Причиненный пожаром ущерб еще не оценивали из-за серьезного масштаба разрушений, сотрудники МЧС работают над устранением последствий с прошлого дня.

Ранее сообщалось, что 5 августа ВСУ обстреляли здание учебного заведения, по предварительной информации, кассетными боеприпасами. В результате начался пожар, площадь которого достигла 1,5 тысячи квадратных метров.

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    Александра Синицына
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