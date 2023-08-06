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01:43, 6 августа 2023Россия

Раскрыта площадь пожара в Донецке после обстрела кассетными боеприпасами

«Известия»: площадь пожара в университете в Донецке составила 1,5 тыс. кв. м.

Площадь пожара в университете в Донецке, который произошел в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), составила около 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, в настоящий момент крыша университета охвачена огнем. Подъезд к зданию перекрыт. Сотрудники МЧС пытаются справиться с пламенем.

Вечером 5 августа здание университета загорелось в Донецке после обстрела кассетными боеприпасам.

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    Марина Совина
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