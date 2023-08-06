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06:32, 6 августа 2023Наука и техника

Обнаружена необычная экзопланета размером с Юпитер

MNRAS: обнаружен теплый юпитер TOI-4860 b в системе с маломассивной звездой

Фото: isi martínez / Unsplash

Международная группа ученых обнаружила необычную планету размером с Юпитер, которая вращается вокруг маломассивной звезды TOI-4860, расположенной в направлении созвездия Ворона. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Экзопланета TOI-4860 b необычная тем, что, как ожидалось, системы со звездами такой малой массы не должны содержать планеты, подобные Юпитеру. Кроме того, она содержит большое количество тяжелых элементов.

Впервые объект идентифицировали как возможного кандидата в планеты благодаря космическому телескопу TESS, который обнаруживает события транзита — прохождения небесных тел на фоне диска звезд. Для подтверждения его природы ученые использовали Южную обсерваторию SPECULOOS, расположенную в пустыне Атакама в Чили.

Газовому гиганту требуется около 1,52 дня, чтобы совершить полный оборот вокруг своей родительской звезды. Такая маленькая орбита характерная для горячих юпитеров, но поскольку его хозяином является холодная звезда с малой массой, саму планету можно отнести к теплым юпитерам. Планета имеет радиус 0,76 радиуса Юпитера и массу 0,67 массы Юпитера, а масса звезды достигает 0,34 массы Солнца.

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    Александр Еникеев
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