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05:26, 6 августа 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили две гаубицы ВСУ

Глава пресс-центра группы «Центр»: ВС РФ уничтожили две гаубицы М777 ВСУ

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Российские военные уничтожили две гаубицы М777, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, передает ТАСС.

Как рассказал Савчук, одна гаубица была поражена барражирующим боеприпасом «Ланцет». Вторая М777 была поражена в ходе контрбатарейной борьбы. Кроме того, Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили украинскую гаубицу «Мста-Б» и 120-миллиметровый миномет.

Помимо этого, средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS, добавил Савчук.

До этого Савчук сообщал, что российские военнослужащие отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении. В результате украинские войска потеряли около 100 бойцов, еще четверо сдались в плен.

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    Марина Совина
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