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06:37, 6 августа 2023Россия

Подаренную Путиным икону привезли в зону СВО

МО РФ: подаренную Путиным икону Спаса Нерукотворного привезли бойцам в зону СВО
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: пресс-служба президента России

Икону с образом Спаса Нерукотворного, подаренную президентом России Владимиром Путиным, привезли российским бойцам в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

На передовые позиции икону доставил помощник командира соединения Центрального военного округа (ЦВО) по работе с верующими военнослужащими иерей Роман. Как отметили в ведомстве, артиллеристы, танкисты и мотострелки смогли подойти к самой иконе и принять участие в таинстве причастия.

Владимир Путин сделал подарок военным во время посещения штаба группировки войск «Днепр» на херсонском направлении. Он передал в дар копию иконы, которая принадлежала, как он подчеркнул, «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи» Петру Ванновскому.

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    Марина Совина
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