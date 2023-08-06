Подаренную Путиным икону привезли в зону СВО

МО РФ: подаренную Путиным икону Спаса Нерукотворного привезли бойцам в зону СВО

Икону с образом Спаса Нерукотворного, подаренную президентом России Владимиром Путиным, привезли российским бойцам в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

На передовые позиции икону доставил помощник командира соединения Центрального военного округа (ЦВО) по работе с верующими военнослужащими иерей Роман. Как отметили в ведомстве, артиллеристы, танкисты и мотострелки смогли подойти к самой иконе и принять участие в таинстве причастия.

Владимир Путин сделал подарок военным во время посещения штаба группировки войск «Днепр» на херсонском направлении. Он передал в дар копию иконы, которая принадлежала, как он подчеркнул, «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи» Петру Ванновскому.