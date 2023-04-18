Путин во время посещения штаба «Днепр» сделал подарок военным

Путин во время посещения штаба «Днепр» поздравил военных с Пасхой и подарил им икону

Президент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск «Днепр» на херсонском направлении поздравил военных с праздником Пасхи и сделал им подарок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Путин передал военнослужащим в дар копию иконы, которая принадлежала, как он подчеркнул, «одному из наиболее успешных министров обороны Российской Империи».

О поездках главы государства в штабы войск Херсонской области и Луганской народной республики (ЛНР) стало известно утром во вторник, 18 апреля. На херсонском направлении верховный главнокомандующий заслушал, в частности, доклад командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерала-полковника Михаила Теплинского. В ЛНР об обстановке в зоне боевых действий Путину доложили генерал-полковник Александр Лапин и другие высшие офицеры.

В Кремле сообщили также, что поездки Путина в Херсонскую область и ЛНР заранее не планировались.