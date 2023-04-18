Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:40, 18 апреля 2023Россия

Путин во время посещения штаба «Днепр» сделал подарок военным

Путин во время посещения штаба «Днепр» поздравил военных с Пасхой и подарил им икону

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск «Днепр» на херсонском направлении поздравил военных с праздником Пасхи и сделал им подарок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Путин передал военнослужащим в дар копию иконы, которая принадлежала, как он подчеркнул, «одному из наиболее успешных министров обороны Российской Империи».

О поездках главы государства в штабы войск Херсонской области и Луганской народной республики (ЛНР) стало известно утром во вторник, 18 апреля. На херсонском направлении верховный главнокомандующий заслушал, в частности, доклад командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерала-полковника Михаила Теплинского. В ЛНР об обстановке в зоне боевых действий Путину доложили генерал-полковник Александр Лапин и другие высшие офицеры.

В Кремле сообщили также, что поездки Путина в Херсонскую область и ЛНР заранее не планировались.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Кремле раскрыли подробности поездок Путина в штабы Херсонской области и ЛНР
Пьяный россиянин решил выкопать траншею и погиб
В России пообещали не повышать цены на отечественное ПО
Путин во время посещения штаба «Днепр» сделал подарок военным
Нутрициолог заявила о пользе голодания для здоровья
В Иерусалиме произошла стрельба
В США раскритиковали Запад за сравнение России с Италией
Разведка Нидерландов обозначила главные угрозы безопасности страны
Россиянин избил до смерти мать-пенсионерку и попал под следствие
Европейскую авиакомпанию оправдали по делу о гибели 228 человек в катастрофе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.