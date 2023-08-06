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22:17, 6 августа 2023Бывший СССР

ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

Пушилин: ВСУ обстреляли микрорайон Азотный в Донецке кассетными снарядами

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли микрорайон Азотный Куйбышевского района Донецка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Микрорайон Азотный Куйбышевского района Донецка обстреляли с применением артиллерии калибром 155 миллиметров с кассетной боевой частью», — сообщил он.

По его словам, в воскресенье, 6 августа, в результате обстрелов в Донецке и Старомихайловке были ранены пять человек. Также Пушилин сообщил о повреждении восьми жилых домов и четырех объектов инфраструктуры в Донецке и Горловке.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали за день, 5 августа, восемь сел в Белгородском районе и Шебекинском городском округе. По его данным, в Белгородском районе по селу Щетиновка было выпущено 26 артиллерийских снарядов, по Журавлевке — 6, а по Красной Ниве — 9.

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    Марина Совина
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