Арендатору сгоревшей Lamborghini вернут деньги после диагностики

Арендатору сгоревшей в Москве Lamborghini вернут деньги после диагностики

Арендатору сгоревшей дотла в Москве машины Lamborghini вернут деньги после диагностики. Об этом сообщили в организации Moscow Dream Cars, которая предоставила элитный спорткар в аренду, передает «Газета.ру».

Компания пообещала вернуть арендовавшему сумму, которую он заплатил за сутки езды на автомобиле, после независимой экспертизы.

«Ждем независимую экспертизу, гадать пальцем в небо не очень, наверное. После всех разбирательств вернем обязательно деньги [арендатору]. Нужна диагностика сначала автомобиля, что с ним может быть не так», — рассказали в организации.

В субботу, 5 августа, стало известно, что в центре Москвы загорелся автомобиль марки Lamborghini. На опубликованном ролике видно охваченную пламенем машину со сработавшей системой оповещения. По предварительным сведениям, автомобиль не подлежит восстановлению.

Позже сообщалось, что арендовавший спорткар водитель не пострадал.