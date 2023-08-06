Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:36, 6 августа 2023Экономика

Нитка нефтепровода «Дружба» отключена из-за утечки в Польше

Одна нитка нефтепровода «Дружба» отключена из-за утечки в Польше

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Одна из ниток нефтепровода «Дружба» в направлении Германии отключена из-за утечки на территории Польши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польский оператор PERN.

В сообщении говорится, что вечером 5 августа системы обнаружили разгерметизацию трубопровода в районе Ходеч. Прокачку на поврежденной нити сразу прекратили.

«Остальные элементы инфраструктуры PERN, в том числе Поморский участок, по которому прокачивается нефть, поступающая танкерами в Польшу, а затем и в Германию, работают в стандартном режиме», — сообщил оператор. На месте проишествия работают пожарные и аварийная служба.

В июне в силу вступил запрет ЕС на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. В то же время санкции не затронут нефть, произведенную в Казахстане или других странах.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Нитка нефтепровода «Дружба» отключена из-за утечки в Польше

    Стало известно об атаке ВСУ на восемь российских сел за день

    Дотла сгоревший Lamborghini в центре Москвы попал на видео

    Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ

    Власти Харькова заявили об утреннем обстреле города

    Буффон вернулся в сборную Италии

    Офицер НАТО назвал заросли на юге Украины препятствием для ВСУ

    В России создадут концепцию закона о связи космоса с системой управления дронами

    Захарова отреагировала на установку трезубца на монумент «Родина-мать» в Киеве

    Ладу Дэнс экстренно доставили на вертолете в больницу после аварии в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости