Одна нитка нефтепровода «Дружба» отключена из-за утечки в Польше

Одна из ниток нефтепровода «Дружба» в направлении Германии отключена из-за утечки на территории Польши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польский оператор PERN.

В сообщении говорится, что вечером 5 августа системы обнаружили разгерметизацию трубопровода в районе Ходеч. Прокачку на поврежденной нити сразу прекратили.

«Остальные элементы инфраструктуры PERN, в том числе Поморский участок, по которому прокачивается нефть, поступающая танкерами в Польшу, а затем и в Германию, работают в стандартном режиме», — сообщил оператор. На месте проишествия работают пожарные и аварийная служба.

В июне в силу вступил запрет ЕС на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. В то же время санкции не затронут нефть, произведенную в Казахстане или других странах.