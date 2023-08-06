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12:58, 6 августа 2023Россия

Появились фото сбитого под Москвой беспилотника

«112» опубликовал фото беспилотника, сбитого над детской площадкой под Москвой

Фото: Telegram-канал «112»

Фото: Telegram-канал «112»

В сети появились фотографии беспилотника, сбитого в небе над Подольском. Кадры публикует Telegram-канал «112».

Сообщается, что беспилотный летательный аппарат был сбит над детской площадкой, расположенной в поселке Сельхозтехника.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке прорыва беспилотника в сторону Москвы. Позже информацию подтвердили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, дрон был сбит 6 августа в 11:27 средствами ПВО на территории Подольского района. В результате падения беспилотника никто не пострадал.

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    Алевтина Запольская
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