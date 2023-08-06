Пожар на фабрике в подмосковном Дмитрове локализован

Пожар на фабрике спортивных изделий в подмосковном Дмитрове локализован

Пожар на фабрике спортивных изделий в подмосковном городе Дмитров локализован. Об этом 6 августа ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«Пожар локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров», — сказано в сообщении.

В областном управлении Роспотребнадзора заявили, что специалисты не выявили превышения концентрации вредных веществ на месте пожара.

Возгорание в поселке Синьково было замечено около 13:00. Пожар сняли на видео — на кадрах заметны клубы густого черного дыма, который валит из объятого пламенем помещения.