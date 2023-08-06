Появилось видео пролета сбитого под Москвой беспилотника

Mash опубликовал видео пролета беспилотника, сбитого под Москвой

В сети появилось видео пролета дрона, сбитого в небе под Москвой средствами противовоздушной обороны (ПВО). Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

Как утверждает автор, видео было сделано примерно в 11:00 в районе подмосковного Чехова — над 70-м километром трассы М-2 Крым.

По данным Mash, на видео — беспилотник UJ-22 Airborne украинской UKRJET.

Ранее Минобороны России сообщило о попытке атаки беспилотника на Москву утром 6 августа. В 11:27 он был сбит средствами ПВО на территории Подольского района.