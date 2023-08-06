В нескольких домах Подольска выбило стекла из-за падения беспилотника

Остекление нескольких домов в Подольске пострадало из-за падения беспилотника

В результате падения сбитого беспилотника пострадало остекление нескольких домов в Подольске. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городского округа Дмитрий Жариков.

«Завершили поквартирный обход близлежащих многоквартирных домов и домовладений частного сектора. Профильные специалисты выявили повреждения остекления окон по нескольким адресам. Приступили к ликвидации последствий», — написал Жариков.

По его словам, работы по ликвидации повреждений будут завершены сегодня.