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15:49, 6 августа 2023Россия

В нескольких домах Подольска выбило стекла из-за падения беспилотника

Остекление нескольких домов в Подольске пострадало из-за падения беспилотника

Фото: Dan Gold / Unsplash

В результате падения сбитого беспилотника пострадало остекление нескольких домов в Подольске. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городского округа Дмитрий Жариков.

«Завершили поквартирный обход близлежащих многоквартирных домов и домовладений частного сектора. Профильные специалисты выявили повреждения остекления окон по нескольким адресам. Приступили к ликвидации последствий», — написал Жариков.

По его словам, работы по ликвидации повреждений будут завершены сегодня.

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    Алевтина Запольская
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