В нескольких домах Подольска выбило стекла из-за падения беспилотника
Остекление нескольких домов в Подольске пострадало из-за падения беспилотника
В результате падения сбитого беспилотника пострадало остекление нескольких домов в Подольске. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городского округа Дмитрий Жариков.
«Завершили поквартирный обход близлежащих многоквартирных домов и домовладений частного сектора. Профильные специалисты выявили повреждения остекления окон по нескольким адресам. Приступили к ликвидации последствий», — написал Жариков.
По его словам, работы по ликвидации повреждений будут завершены сегодня.