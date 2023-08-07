В Днепропетровской области заявили о пожаре после взрыва

В Днепропетровской области после взрыва ночью 7 августа начался пожар

В Днепропетровской области Украины произошел пожар после взрыва. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава областной администрации Сергей Лысак.

Он уточнил, что взрыв прогремел в Синельниковском районе региона. На его месте начался пожар, который был потушен спасателями, добавил глава областной администрации.

В ночь на 7 августа в нескольких украинских областях объявляли воздушную тревогу. Предупредительные сигналы звучали в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях республики. Отмечалось, что сирены были слышны в указанных регионах в 1:57.

Ранее взрывы произошли в Харькове. Как сообщалось, в Харьковской области действовала воздушная тревога. Мэр города Игорь Терехов призвал жителей быть осторожными.