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21:54, 7 августа 2023Мир

В Британии заявили об отступлении ВСУ в Донбассе

Аналитик Белл: ВСУ бросили резервы в бой на Запорожье и отступили в Донбассе

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили резервы в бой на Запорожье, но отступили в северо-западной части Донбасса. Об этом заявил в интервью Sky News британский военный аналитик Шон Белл.

По его словам, на данный момент украинские военные сосредоточили основные усилия в районе Запорожья, однако даже там им трудно добиться прогресса из-за существенной преграды в виде минных полей. «Они бросили туда основные резервы, но это не помогло достичь результатов. Для них там сейчас достаточно тяжелая ситуация», — сказал эксперт.

Белл напомнил, что ВСУ потеряли контроль над несколькими населенными пунктами в северо-западной части Донбасса. Кроме того, украинские войска потерпели поражение под Артемовском, напомнил он.

Ранее обозреватель Дэвид Экс заявил, что военнослужащие ВС России измотают переброшенный на Донбасс элитный спецназ ВСУ, их натиск заставит украинских морских пехотинцев отступить.

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    Марина Совина
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