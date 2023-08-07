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05:23, 7 августа 2023Интернет и СМИ

В США морским пехотинцам ВСУ предрекли поражение в ДНР

Forbes: морская пехота ВСУ отступит под натиском военных ВС России в ДНР

Фото: VIACHESLAV RATYNSKYI / REUTERS

Военнослужащие ВС России измотают переброшенный на Донбасс элитный спецназ ВСУ, их натиск заставит украинских морских пехотинцев отступить. О том, что российские войска ждет прорыв на фронте в ДНР, рассказал обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Журналист рассказал, что Украина развернула почти полный состав морской пехоты (почти восемь тысяч бойцов) на участке фронта протяженностью десять миль (около 16 километров).

«Одновременное развертывание всех элитных бригад морской пехоты сопряжено со значительным риском. Ни одно подразделение не может сражаться вечно без перерыва на отдых, ремонт и набор новобранцев. Так что морским пехотинцам ВСУ в конечном счете придется отступить от линии соприкосновения», — считает Экс.

По мнению обозревателя, Киев попытается прикрыть отступление элитного спецназа более слабыми подразделениями, и Россия воспользуется этим, чтобы перейти в контратаку и нанести поражение Украине на этом участке фронта.

Ранее экс-морпех ВС США заявил, что ВСУ будут разбиты по итогу контрнаступления. По его словам, члены НАТО, на поддержку которых рассчитывает Украина, достигли предела того, что они могут сделать в этой «марионеточной войне» без прямого вмешательства.

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    Александра Синицына
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