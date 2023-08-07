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09:05, 7 августа 2023Мир

В США высказали опасения из-за угрозы Аляске со стороны России и Китая

WSJ: командование армии США опасается угроз Аляске от России и Китая

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Совместное патрулирование российских и китайских кораблей возле Аляски пока не воспринимается как угроза, но когда-нибудь может стать ею. Об этом со ссылкой на представителя командования армии США пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что на днях 11 китайских и российских кораблей провели совместное патрулирование возле Алеутских островов, которые находятся недалеко от Аляски. Это — крупнейшая подобная операция. Американскому командованию пришлось отправить четыре корабля и несколько самолетов для отслеживания патрулирующих кораблей.

По словам американского военного, Россия, Китай и Иран выстраивают ось, чтобы бросить вызов США. Он предположил, что акция с патрулированием прошла «как предупреждение о том, что территория США небезопасна, а также как проверка того, какая будет реакция со стороны Пентагона».

Ранее в США заявили, что Китай поддерживает Россию в выходе из зерновой сделки. Пекин не будет подталкивать к ее возобновлению, хотя вероятно понесет экономический ущерб из-за ее прекращения.

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    Александр Слабиев
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