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14:34, 7 августа 2023Экономика

Названо число уходящих в декрет российских мужчин

Соцфонд: в России отпуск по уходу за ребенком берут около двух процентов мужчин

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Правом уйти в отпуск по уходу за ребенком пользуются около двух процентов российских мужчин, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Соцфонда (организация основана в начале года путем реорганизации Пенсионного фонда России с одновременным присоединением к нему Фонда социального страхования), не уточнив численность таких работников.

При этом, как выяснилось из результатов опроса, проведенного недавно исследовательским холдингом «Ромир», готова к такому шагу почти половина отцов страны: 49 процентов российских мужчин, имеющих хотя бы одного ребенка, не исключили возможности уйти в декретный отпуск в случае рождения еще одного.

Декретные выплаты в 2023 году составляют в России 40 процентов от среднего заработка за два года, но не более 33,281 тысячи рублей. По данным, которые 1 августа приводило отделение Соцфонда по Саратовской области, из 12 тысяч ушедших в декрет местных жителей, отцами являются 146 человек.

Ранее стало известно, что российское Минтруда разработало поправки в законодательство, которые сохраняют выплаты по уходу за ребенком для работающих матерей. Как объяснил министр Антон Котяков, пособие будет продолжать выплачиваться даже если его получатель досрочно возвращается к работе на полный день. К тому же в период действия декретного отпуска разрешат трудоустраиваться и в других местах, сохраняя гарантии у прежнего работодателя.

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    Дмитрий Воронин
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