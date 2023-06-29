Половина российских отцов захотела уйти в декрет

«Ромир»: 49 процентов российских отцов готовы уйти в декретный отпуск

49 процентов российских мужчин, имеющих хотя бы одного ребенка, не исключили возможности уйти в декретный отпуск в случае рождения еще одного. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга «Ромир», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

При этом 51 процент опрошенных возможность отправиться в отпуск по уходу за ребенком не рассматривает. Наиболее частой причиной отказа респонденты называли опасения материального характера. В тройку наиболее популярных причин отказа попали также соображения мужчин о том, что они не смогут обеспечить детям должный уход, а также, что декрет — это «женское» дело.

Почти половина опрошенных обоих полов заявили о положительном (48 процентов) или нейтральном (45 процентов мужчин и 48 — женщин) отношении к такой возможности. Отрицательное отношение к уходу отцов в декрет высказали только 7 процентов респондентов и 5 процентов респонденток.

За несколько лет отношение российских мужчин к уходу в декрет изменились не сильно. Так, в 2019 году 46 процентов опрошенных сообщили о готовности пойти на такой шаг, тогда как 38 процентов признались тогда, что все-таки не смогут отправиться в декрет. При этом в 94 процентах случаев в отпуск по уходу за ребенком уходят все-таки россиянки.

Ранее с идеей ввести выплаты отцам в официальном браке в 500 тысяч рублей за первого ребенка и по миллиону за каждого следующего после третьего выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В случае развода политик считает необходимым обязывать вернуть из получаемых доходов значительную часть этого отцовского капитала. С таким предложением не согласилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Женщина вынашивает ребенка, женщина его рожает, женщина воспитывает, как правило, именно женщина находится в отпуске по уходу за ребенком», — напомнила депутат.