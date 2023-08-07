Способность Эрдогана повлиять на ход конфликта на Украине оценили

Политолог Блохин усомнился в способности Эрдогана изменить ситуацию на Украине

Желание президента Турции Реджепа Эрдогана стать посредником в переговорах России и Украины обусловлено политическими амбициями, однако Турции вряд ли удастся примирить конфликтующие стороны. Об этом «Ленте.ру» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин.

«Это не первая такая инициатива Эрдогана, Турция уже была посредником в той же самой зерновой сделке, Турция неоднократно выступала в качестве площадки переговоров между Россией, Украиной и Западом», — напомнил специалист.

Блохин подчеркнул, что успех в посредничестве по мирным переговорам между Россией и Украиной обеспечит такому модератору «автоматический взлет политического рейтинга» и добавит ему престижа на международном уровне. В связи с этим, как отметил собеседник «Ленты.ру», многие страны высказывали желание взять на себя роль посредника в мирном урегулировании конфликта.

Не только Турция пыталась стать посредником в этих переговорах. Мы знаем, что этого хотел и Китай, и некоторые европейские государства, государства Ближнего Востока, в частности, Израиль. Причина здесь простая: это вопрос престижа. Та страна. которая сможет заставить стороны сесть за стол переговоров и решить проблему, получит статус чуть ли не миротворца всей Европы Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог

При этом политолог усомнился, что турецкий лидер сможет изменить ход российско-украинского конфликта.

«Каким бы ни был модератор, посредник в переговорном процессе, все зависит не от него, а от желания конфликтующих сторон договариваться. Сегодня же ни Украина, ни Запад не готовы к переговорам с Россией. А если и готовы, то на неприемлемых для России условиях. Поэтому желание Эрдогана можно понять, (...) но все это в любом случае зависит не от Турции», — добавил эксперт.

Ранее источник в администрации главы Турции сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых в августе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным намерен предложить возобновление мирных переговоров по Украине. Отмечается, что политик планирует предложить Путину свое посредничество в урегулировании украинского конфликта.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя Ленте.ру эту возможность, заявил, что приветствует любые переговорные инициативы.