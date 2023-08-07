Вероятность взрыва в Турции из-за самовозгорания зерновой пыли оценили

Академик Лачуга: взрыв в Турции из-за самовозгорания зерновой пыли маловероятен

В истории не было случаев, когда из-за самовозгорания зерновой пыли случался взрыв. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал академик РАН, доктор технических наук Юрий Лачуга. Он оценил вероятность самодетонации сельскохозяйственной продукции в крупном турецком порту Дериндже.

«Бывают случаи взрыва мучной пыли, потому что там белок. Но чтобы пшеница, оболочка — я бы считал это маловероятным. Я не знаю такого случая, чтобы на мельнице взрывалась пшеница, и на элеваторе тоже такого не припомню, чтобы пшеница взрывалась. Но если влажность очень высокая, чтобы она не пропадала, ее постоянно транспортерами из одной емкости в другую перебрасывают, и тогда понижается влажность. Это от плесени, появления всяких жучков, болезней, вирусов, бактерий, но чтобы взрывы — не припомню такого», — сказал он.

По словам Юрия Лачуги, не некоторых производствах иногда может воспламениться техническая пыль.

С пшеницей такого не припомню, ведь возят десятки и сотни лет баржами, и я не припомню случая, чтобы пшеница взрывалась. Может быть самовозгорание поверхности — замасленную тряпку бросили, солнечные лучи, бензин, возгорание произошло. Но чтобы сама масса пшеничная — ни разу такого не было, не припомню в истории Юрий Лачуга доктор технических наук

«Случаев взрыва зерновой пыли я не знаю, а мучная взрывается, потому что уплотняется, идет самовоспламенение этой огромной белковой массы муки. Так же, как самовоспламенение лаков, лакокрасочных изделий. Из-за этого вентиляционные отверстия в цехах всегда промывают, прочищают, иначе может быть уплотнение, повышение температуры и самовозгорание», — объяснил специалист.

Днем 7 августа в турецком порту Дериндже прогремел мощный взрыв. По информации Hürriyet, это произошло на элеваторе во время погрузки зерна на судно. Губернатор региона Коджаэли Седдар Явуз заявил, что могла сдетонировать зерновая пыль. Он добавил, что пострадали 10 человек, двое из них в тяжелом состоянии.