В Турции назвали возможную причину взрыва в порту Дериндже

Причиной взрыва в порту Дериндже в Турции стал «взрыв зерновой пыли»

Губернатор региона Коджаэли Седдар Явуз считает, что причиной инцидента в турецком порту Дериндже стал «взрыв зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно. Об этом пишет Hürriyet.

«По нашей оценке, взрыв произошел, когда зерном загружали судно и возникло сжатие пыли», — сказал он. Ранее мэр Дериндже Зеки Айгюн уточнял, что взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету.

По его словам, ранены 10 человек. Двое из них — в тяжелом состоянии.

Это случилось в 14:40 в порту у Мраморного моря. Сообщения о взрыве прозвучали на фоне того, как в Анкаре приготовились пересмотреть подходы к зерновой сделке с Россией и предложить свое посредничество.