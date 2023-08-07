Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:55, 7 августа 2023Культура

С выставки о Гарри Поттере убрали упоминания о Джоан Роулинг

С выставки по вселенной Гарри Поттера в США убрали упоминания о Джоан Роулинг

Фото: Hubert Boesl / dpa / Globallookpress.com

Американский музей убрал все упоминания о создательнице Гарри Поттера Джоан Роулинг с выставки, посвященной мальчику-волшебнику и его друзьям. Об этом пишет Deadline.

Представители музея поп-культуры в Сиэтле объясняли, что приняли такое решение из-за «супер ненавистных и вызывающих разногласия» взглядов писательницы. «В мире "Гарри Поттера" есть холодное, бессердечное, высасывающее радость существо, и на этот раз это не дементор», — заявил менеджера выставки Крис Мур.

Ранее Роулинг прокомментировала призывы бойкотировать новый сериал по вселенной Гарри Поттера. «Ужасные новости, которыми я считаю своим долгом поделиться. Активисты пытаются организовать очередной бойкот моей работы, на этот раз сериала о Гарри Поттере. Поскольку предупрежден — значит вооружен, я запаслась большим запасом шампанского», — заявила писательница.

Автор книг оказалась в центре скандала после высказываний о трансгендерах. Она в том числе высмеяла авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Роулинг пошутила, что автор колонки забыл слово «женщина».

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ теперь может обыскивать жилье и машины без разрешения суда. Как это отразится на жизни россиян?

    Врач назвала признаки опасных для здоровья арбузов

    Подсчитаны затраты на переход чиновников на российские авто

    Мумифицированное тело известного режиссера нашли в столичной квартире

    Россиянка избила маленькую дочь после ссоры с сожителем и получила четыре года

    «Уралвагонзавод» в день 50-летия Т-72 заявил о модернизации танка

    С выставки о Гарри Поттере убрали упоминания о Джоан Роулинг

    В российском городе началось нашествие богомолов

    Лада Дэнс решила отказаться от своего псевдонима после серьезного ДТП

    Путину пообещали выпускать по 20 новых Superjet в год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости