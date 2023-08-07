С выставки о Гарри Поттере убрали упоминания о Джоан Роулинг

С выставки по вселенной Гарри Поттера в США убрали упоминания о Джоан Роулинг

Американский музей убрал все упоминания о создательнице Гарри Поттера Джоан Роулинг с выставки, посвященной мальчику-волшебнику и его друзьям. Об этом пишет Deadline.

Представители музея поп-культуры в Сиэтле объясняли, что приняли такое решение из-за «супер ненавистных и вызывающих разногласия» взглядов писательницы. «В мире "Гарри Поттера" есть холодное, бессердечное, высасывающее радость существо, и на этот раз это не дементор», — заявил менеджера выставки Крис Мур.

Ранее Роулинг прокомментировала призывы бойкотировать новый сериал по вселенной Гарри Поттера. «Ужасные новости, которыми я считаю своим долгом поделиться. Активисты пытаются организовать очередной бойкот моей работы, на этот раз сериала о Гарри Поттере. Поскольку предупрежден — значит вооружен, я запаслась большим запасом шампанского», — заявила писательница.

Автор книг оказалась в центре скандала после высказываний о трансгендерах. Она в том числе высмеяла авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Роулинг пошутила, что автор колонки забыл слово «женщина».