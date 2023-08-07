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07:37, 7 августа 2023Россия

В России захотели ввести курсы вождения электросамокатов для курьеров

В Минтранс обратились с идеей ввести курсы вождения самокатов для курьеров

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В России нужно ввести обязательные курсы вождения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) для курьеров. С таким предложением к главе Минтранса Виталию Савельеву обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, его письмо есть в распоряжении RT.

В обращении политолога говорится, что на дорогах нередко возникают аварийные ситуации и аварии с участием пешеходов и курьеров службы доставки. По его мнению, многие водители электросамокатов отличаются специфической манерой вождения, что вызывает возмущение у россиян.

Несмотря на то, что использование средств индивидуальной мобильности для курьеров является профессиональной необходимостью, люди не осведомлены о том, насколько их водители знают ПДД и нормы эксплуатации транспортных средств.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность введения для лиц, претендующих осуществлять деятельность курьера служб экспресс-доставки и использовать при этом СИМ, обязательных курсов практической эксплуатации СИМ и теоретической правовой информации относительно соблюдения правил движения», — говорится в документе.

Ранее сенатор Артем Шейкин сообщил, что в России планируют ввести штрафы в десять тысяч рублей за вождение велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в нетрезвом виде — такой законопроект внесут в Госдуму.

Помимо этого, Минтранс подготовил дополнительные меры, регулирующие движение электросамокатов и СИМ в дополнение к поправкам в ПДД, которые вступили в силу. Так, предлагается ограничить обгон пешеходов скоростью в десять километров в час (сейчас таких ограничений нет, за исключением запрета развивать скорость выше 25 километров в час), а также регистрировать и вносить средства индивидуальной мобильности в единый электронный реестр.

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    Анастасия Шейкина
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