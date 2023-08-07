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20:52, 7 августа 2023Силовые структуры

Двое пьяных россиян помочились на Вечный огонь и пошли под суд

В Нефтекумске осудят двоих мужчин, которые помочились на Вечный огонь

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Нефтекумске следователи завершили расследование уголовного дела об осквернении двумя мужчинами символа воинской славы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю.

5 мая 28-летний и 31-летний жители Дагестана отмечали день рождения одного из них у памятника Вечной Славы в городском парке Нефтекумска. Сильно выпив, они решили справить нужду на постаменте чаши Вечного огня и снять это на видео.

На мужчин обратил внимание местный житель, сделал им замечание и обратился в полицию. СКР опубликовал фотографию одного из подозреваемых. На ней видно, что он поставил ногу на мемориал.

Сейчас дагестанцы находятся под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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    Варвара Митина
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