Россиянка рассказала маньяку о своей венерической болезни и спаслась от него

В Ногинске женщина спаслась от маньяка, рассказав о своей венерической болезни

В Ногинске мужчина ворвался в квартиру 44-летней женщины и хотел изнасиловать ее, но местная жительница рассказала о своем очень заразном венерическом заболевании, чем спугнула маньяка. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 4 августа местная жительница вернулась домой после работы и решила вынести кошачий туалет на улицу. Открыв дверь, она увидела на своем пороге незнакомого мужчину. Он схватил ее за горло, закрыл рот и силой затащил на кухню, где снял с нее всю одежду и сказал, что хочет секса. Женщина не растерялась и рассказала о своем очень заразном венерическом заболевании, чем спугнула маньяка.

Мужчина выскочил из ее дома. Теперь его ищет полиция. Есть вероятность, что насильник может снова напасть на других женщин.

Ранее сообщалось, что в Московской области студентка откуcила язык одноглазому насильнику и спаслась.