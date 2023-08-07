В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд

Синоптик Колесов: ночь на 7 августа в Петербурге побила температурный рекорд

В ночь на понедельник, 7 августа, в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главного синоптика города Александра Колесова.

По словам специалиста, ночь оказалась самой теплой с 1881 года, столбик термометра поднялся до 23,6 градуса Цельсия. До этого момента самыми теплыми считались ночи 8 августа 2010 года и 3 августа 1936 года — тогда воздух прогрелся до 23,3 градуса Цельсия.

При этом синоптик предупредил, что в ночь на 8 августа может быть еще теплее. К тому же в течение дня температура в Санкт-Петербурге достигала 34 градусов.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников дал несколько советов, как пережить аномальную жару без вреда для здоровья. Высокая температура воздуха наиболее опасна для людей с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, неврологическими заболеваниями, а также при ОРВИ и других вирусных патологиях.