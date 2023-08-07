Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:12, 7 августа 2023Мир

Польша почти закончила строить электронный барьер с Калининградской областью

Электронный барьер Польши на границе с Калининградский областью готов на 95 %

Фото: Omar Marques / Getty Images

Электронный барьер, который Польша возводит на границе с Калининградской областью, готов на 95 процентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы МВД Польши Мачея Вонсика.

По его словам, объект сдадут к сентябрю 2023 года. Граница будет оборудована электронной системой слежения и заграждением из колючей проволоки.

Также польские пограничники установили противотанковые заграждения на дорогах из России и Белоруссии.

По заверениям польских властей, электронная система позволит круглосуточно независимо от погоды контролировать ситуацию на границе, не находясь непосредственно на месте.

Ранее польские пограничники запросили дополнительно тысячу солдат к границе с Белоруссией. В Варшаве опасаются пересечения границы сотрудниками частной военной компании «Вагнер» со стороны Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ теперь может обыскивать жилье и машины без разрешения суда. Как это отразится на жизни россиян?

    Россиянам перечислили самые популярные у супермоделей пластические операции

    Губернатор Забайкалья навестил в больнице избитого инвалида-участника СВО

    На саммит БРИКС приедут более 30 стран

    Европе предрекли возвращение экстремальной жары

    Пятилетний москвич получил тяжелые травмы при наезде электросамокатчика

    Макрона не пригласили на саммит БРИКС

    Польша почти закончила строить электронный барьер с Калининградской областью

    В Казахстане прокомментировали возможный переход российской фигуристки

    Китайская госкомпания решила удвоить закупки российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости