Польша почти закончила строить электронный барьер с Калининградской областью

Электронный барьер Польши на границе с Калининградский областью готов на 95 %

Электронный барьер, который Польша возводит на границе с Калининградской областью, готов на 95 процентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы МВД Польши Мачея Вонсика.

По его словам, объект сдадут к сентябрю 2023 года. Граница будет оборудована электронной системой слежения и заграждением из колючей проволоки.

Также польские пограничники установили противотанковые заграждения на дорогах из России и Белоруссии.

По заверениям польских властей, электронная система позволит круглосуточно независимо от погоды контролировать ситуацию на границе, не находясь непосредственно на месте.

Ранее польские пограничники запросили дополнительно тысячу солдат к границе с Белоруссией. В Варшаве опасаются пересечения границы сотрудниками частной военной компании «Вагнер» со стороны Белоруссии.