Крысы захватили жилой комплекс и заставили семью переехать в отель

В Великобритании семья три месяца жила в отелях из-за заполонивших дом крыс

41-летняя жительница британского города Олдем, графство Большой Манчестер, три месяца жила с детьми в отелях из-за заполонивших ее дом крыс. Об этом сообщает Manchester Evening News.

В октябре 2022 года Терен Шоу вместе с десятилетней дочерью Меган и семилетним сыном Джозефом переехала в новый дом в жилом комплексе Limeside. Как только женщина зашла в помещение, то обнаружила множество дыр на кухне и свисающие со стен розетки. Вскоре она поняла, что ее новый дом захватили десятки крыс.

Помимо крыс Шоу столкнулась и с другими проблемами. По словам женщины, ее дети регулярно жаловались на укусы насекомых. Через некоторое время в помещении прорвало канализационную трубу. Все это заставило женщину и ее семью выселиться из дома, а также выбросить множество испорченных вещей и детских игрушек.

Шоу была вынуждена жить в отелях в течение 12 недель, прежде чем жилищная ассоциация нашла ей новый дом. Женщина утверждает, что из-за сильного стресса у нее начались приступы эпилепсии и воспаление желудка. Медики предполагают, что это произошло из-за употребления грязной воды после прорыва канализации. Кроме того, однажды Шоу упала посреди улицы из-за пробежавшей перед ней крысы, в результате чего у нее развился остеоартроз.

Отмечается, что за последние годы жители Limeside не раз сталкивались с нашествием крыс. Вредители грызут мебель, залезают в мусорные баки, а также подбегают к детям. По словам управляющей компании жилого комплекса, в настоящее время приняты меры для истребления грызунов.

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