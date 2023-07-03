Нашествие насекомых на Нью-Йорк засняли и сравнили с апокалипсисом

Fox News: тучи насекомых заполонили Нью-Йорк вслед за дымом от лесных пожаров

Жители Нью-Йорка поделились в социальных сетях снимками и видео, где они отмахиваются от туч мелких зеленых насекомых, которые захватили город. О нашествии тли сообщает Fox News.

После недель, проведенных в дыму, принесенном ветром из охваченной лесными пожарами Канады, жителей одного из самых крупных городов США настигла новая напасть: город заполонила крылатая тля, которую еще называют крылатой расселительницей (или крылатой самкой, крылатой девственницей). Фотограф Джереми Коэн выложил в интернет видео с насекомыми, которые облепили его футболку и очки во время поездки на велосипеде в пятницу, 30 июня.

Такое ощущение, что настал апокалипсис Джереми Коэн фотограф

В ответ многие пользователи Twitter стали писать, что происходящее вызывает у них ассоциации с библейской историей о десяти казнях египетских, описанных в Ветхом Завете. Среди них были такие наказания, как нашествие мошек и необычная темнота.

При этом в отдельных районах насекомые замечены не были. Ученые в комментариях разным изданиям объяснили, что в город прилетела тля, а не комары или мошки. Они объяснили, что причиной их большого количества могла стать необычайно теплая зима. Обычно крылатая тля появляется в городе только к осени. При этом крылатой тля становится лишь в период репродукции, когда расселяется с родного растения на новые. Этот цикл вскоре должен подойти к концу.

Департамент здравоохранения Нью-Йорка сообщил горожанам, что крылатые расселительницы безвредны и не представляют опасности для здоровья, хотя и могут раздражать. Чиновники пообещали оповещать жителей о любых изменениях.

Крылатая расселительница — фаза жизненного цикла тлей, которая обеспечивает расселение колонии и миграцию на другие растения. Крылатые расселительницы представляют собой поколение, произошедшее от бескрылых девственниц партеногенетическим путем. На протяжении всего жизненного цикла это первая генерация тлей, у которых есть крылья. Они позволяют насекомым расселяться на здоровые растения того же вида.

Ранее сообщалось, что в американском штате Невада началось нашествие мормонских сверчков, которые известны тем, что практикуют каннибализм. Тучи насекомых заставили многих жителей штата запереться в своих домах