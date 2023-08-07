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10:29, 7 августа 2023Россия

Для атакованного дроном российского танкера «Сиг» изготовили железный пластырь

Для атакованного танкера «Сиг» в Керченском проливе изготовили железный пластырь

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Для российского танкера «Сиг», который получил пробоину в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), изготовили железный пластырь. Об этом сообщил Росморречфлот в Telegram-канале.

«Водолазами и сварщиком проводились работы по подготовке металлического пластыря. В 16.00 работы по изготовлению пластыря завершены», — сообщили в ведомстве.

Помимо этого, специалисты занимаются откачкой забортной воды из балластных танков и осушают машинное отделение.

В ночь на 5 августа украинские войска атаковали российский танкер в районе Керченского пролива с помощью надводных бесплотников. Никто из членов экипажа серьезных травм не получил, разлива топлива не последовало.

Заместитель председатель Совбеза России Дмитрий Медведев после атаки на танкер «Сиг» заявил, что за попытку устроить экологическую катастрофу в Черном море Украина «должна получить ее на той части их территории, которая скоро отвалится Польше».

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    Анастасия Шейкина
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