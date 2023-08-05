Медведев отреагировал на атаку на танкер близ Керченского пролива

Медведев высказался об атаке на танкер фразой «видимо, им мало ударов по Одессе»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отреагировал на атаку на российский танкер «Сиг» близ Керченского пролива, в который в ночь на 5 августа врезался дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Видимо, им мало ударов по Одессе, Измаилу и других», — высказался Медведев. Он также пригрозил украинским властям в ответ на желание устроить экологическую катастрофу в Черном море подобной же катастрофой, но на той территории страны, которую, по его мнению, хочет заполучить Польша.

«Это будет для них окончательное решение по зерновой сделке», — добавил зампред Совбеза.

В ночь на 5 августа танкер «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии в результате атаки дрона ВСУ. Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу, оно осталось на плаву.

Позднее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк намекнул на причастность Киева к атаке. «Любой "хлопок", происходящий с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу», — заявил он.