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07:50, 7 августа 2023Бывший СССР

Массовое ДТП в Таджикистане привело к смерти десяти человек

Десять человек погибли в Таджикистане из-за врезавшегося в дома и авто грузовика

Фото: Баранов Владимир / Global Look Press

Смертельная авария с участием грузовика произошла в городе Куляб Хатлонской области Таджикистана. Известно о гибели минимум десяти человек, об этом сообщает ТАСС с ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям при президенте республики.

«В результате ДТП десять граждан погибли, 14 человек получили различные травмы и были госпитализированы», — рассказали в комитете.

Авария произошла вечером 6 августа. Из-за отказа тормозов грузовик врезался в другие автомобили и в жилые дома.

В тот же день стало известно о гибели четырех человек в результате дорожно-транспортного происшествия в Краснодарском крае, еще трое пострадали. Участники аварии — четыре легковых автомобиля.

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    Александра Синицына
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