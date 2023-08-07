Массовое ДТП в Таджикистане привело к смерти десяти человек

Десять человек погибли в Таджикистане из-за врезавшегося в дома и авто грузовика

Смертельная авария с участием грузовика произошла в городе Куляб Хатлонской области Таджикистана. Известно о гибели минимум десяти человек, об этом сообщает ТАСС с ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям при президенте республики.

«В результате ДТП десять граждан погибли, 14 человек получили различные травмы и были госпитализированы», — рассказали в комитете.

Авария произошла вечером 6 августа. Из-за отказа тормозов грузовик врезался в другие автомобили и в жилые дома.

В тот же день стало известно о гибели четырех человек в результате дорожно-транспортного происшествия в Краснодарском крае, еще трое пострадали. Участники аварии — четыре легковых автомобиля.