Четыре человека погибли в ДТП в российском регионе

Четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае, еще трое пострадали

Четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что авария с участием четырех легковых автомобилей произошла на участке автотрассы Тамань-Веселовка.

«В двух автомобилях погибли водители и пассажиры — четыре человека. В двух других транспортных средствах — трое пострадавших», — сообщили в ведомстве.

Ранее под Москвой тягач сорвался с моста и спровоцировал огненное ДТП. На опубликованном ролике видно лежащий на боку тягач и охваченный огнем микроавтобус. Водителей обоих автомобилей госпитализировали.

Также в конце июля сообщалось, что в Москве на Молодогвардейской улице столкнулись Bentley, Volkswagen и грузовик. Пострадали женщина и двое детей, которые находились в люксовом авто.