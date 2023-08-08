«Ъ»: Минцифры выделит субсидии на разработку отечественных базовых станций связи

В России решили поддержать разработку отечественных вышек 5G. Минцифры выделит нескольким компаниям субсидию на создание базовых станций мобильной связи, сообщает «Коммерсантъ».

Первым получателем субсидии станет ООО «КНС Групп» (производитель вычислительной техники и электроники, бренд Yadro). Компания ранее оценивала проект в 25 миллиардов рублей и рассчитывала, что власти компенсируют 50 процентов затрат. Однако, согласно распоряжению главы правительства Михаила Мишустина, разработчику выделят только 3,5 миллиарда, чтобы поддержать и других производителей — «Сколтех», «Булат» и «Ростех», если те найдут внебюджетное финансирование в объеме не менее, чем предоставленные субсидии.

Участники рынка заявили, что масштабного внедрения отечественного оборудования в коммерческую эксплуатацию ждать не стоит, пока операторы могут закупать зарубежные базовые станции. Переход на отечественное оборудование — не первостепенная задача для компаний, которые обязались обеспечить мобильной связью отдаленные населенные пункты, заявил собеседник издания среди разработчиков техники. «Для отечественных вендоров в такой ситуации инвестировать серьезные средства в разработку даже при наличии государственных субсидий рискованно», — добавил он.

Минцифры должно представить в правительство доклад об использовании средств до конца марта 2024 года.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что из-за использования российского софта стоимость сетей 5G в России подорожает на 40-50 процентов. Опрошенные эксперты связали это с требованием Минцифры, по которому операторы связи с 1 сентября 2023 года могут регистрировать радиоэлектронные средства только отечественного производства. Иностранные радиоэлектронные средства (РЭС) с российским софтом несовместимы, поэтому оборудование придется заменять.