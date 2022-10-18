«Ъ»: внедрение сетей 5G в России подорожает из-за российского софта

Из-за использования российского софта стоимость сетей 5G в России подорожает на 40-50 процентов, сообщает газета «Коммерсантъ». Это связано с требованием Минцифры, по которому операторы связи с 1 сентября 2023 года могут регистрировать радиоэлектронные средства только отечественного производства.

Иностранные радиоэлектронные средства (РЭС) несовместимы с российским софтом, так что его придется менять. При таком исходе, как говорят участники рынка, «инвестиции, сделанные операторами в построение 5G-ready сетей, будут напрасными». «В случае принятия проекта может возникнуть риск неисполнения требований законодательства в части оказания услуг связи населению, так как использование РЭС будет недопустимо из-за невозможности их регистрации», — прокомментировали изданию в «Ростелекоме».

Ранее сообщалось о том, что в России запустят проект по созданию оборудования для 6G. Работу планируют завершить к 2025 году.

Проект будет включать в себя работу над нормативно-правовой базой, безопасностью новых сетей и вопросами компонентной базы. Уточнялось, что на его реализацию запросят более 30 миллиардов рублей. Как писал «Ъ», в России решили развивать формат 6G, минуя стадию 5G.