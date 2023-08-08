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20:21, 8 августа 2023Наука и техника

На Android нашли приложения с тайной рекламой

McAfee: приложения для Android показывали рекламу на заблокированном экране

Фото: Sharaf Maksumov / Shutterstock / Fotodom

Специалисты компании McAfee нашли приложения для Android, которые тайно показывали рекламу миллионам пользователей. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Вредоносные программы обнаружили в магазине Google Play. Все найденные приложения работали похожим образом — демонстрировали пользователю рекламу, когда экран устройства был выключен. Таким образом мошенники зарабатывали на показе рекламных баннеров, при этом программы усиленно расходовали ресурсы смартфона.

43 найденных приложения с 2,5 миллиона установок были ориентированы на потребителей из Южной Кореи. «Однако ту же тактику можно легко применить к другим категориям приложений и более разнообразным демографическим группам пользователей», — отметили специалисты McAfee.

В компании объяснили, что при установке приложения появлялось требование добавить программу в список исключений. Если пользователь соглашался, то приложение начинало работать в фоновом режиме. Специалисты McAfee сообщили о программах модераторам Google Play, и те удалили их из онлайн-магазина.

В конце июля инженеры корпорации Google объяснили, почему патчи безопасности выходят для Android-устройств с задержкой. В компании рассказали, что производители смартфонов обычно не спешат развертывать обновления среди своих пользователей.

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    Андрей Ставицкий
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