Google объяснила задержку обновлений для Android

Google обвинила производителей смартфонов в отсутствии обновлений

Инженеры корпорации Google объяснили, почему патчи безопасности выходят для Android-устройств с задержкой. Об этом сообщает издание 9to5Google.

Журналисты медиа сослались на отчет Year in Review of 0-days, в котором представители компании ответили на ряд вопросов пользователей экосистемы Android. Так, в Google рассказали, по какой причине патчи безопасности часто выходят на смартфонах с задержкой на несколько месяцев. В корпорации обвинили в этом производителей устройств.

В материале говорится, что инженеры Google часто оперативно решают вопрос с уязвимостями и системными брешами, отправляя патчи производителям смартфонов. Однако последние якобы не спешат развернуть обновления среди своих пользователей. Из-за этого срочные патчи и исправления ошибок отсутствуют.

Представители компании привели пример уязвимости графического процессора ARM Mali, о которой стало известно в июле 2022 года. По словам специалистов, до октября ошибка была устранена выпуском патча, однако производители смартфонов не смогли выпустить обновление до апреля 2023 года. «Так как для пользователей нет готовых исправлений, единственный способ оставаться защищенным — прекратить использование устройства», — отметили в Google.

В конце июля корпорация Google объявила о полном прекращении поддержки ОС Android 4.4. По приблизительным оценкам, вышедшая в 2013 года версия 4.4 доступна менее чем на одном проценте всех работающих на Android устройств.