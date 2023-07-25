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11:34, 25 июля 2023Наука и техника

Google прекратила поддержку популярной версии Android

XDA: Google прекратила поддержку ОС Android 4.4 KitKat, вышедшей в 2013 году

Фото: Albert Gea / Reuters

Корпорация Google объявила о полном прекращении поддержки ОС Android 4.4. Об этом сообщает издание XDA.

В бюллетене от Google представители компании объявили, что прекратили поддержку Android 4.4, также известной под названием KitKat. Окончательно API-интерфейсы Android KitKat перестанут поддерживаться с августа. В заявлении также говорится, что под управлением Android 4.4 не будут работать сервисы Google.

По словам журналистов медиа, в Google прекратили поддержку популярной ранее версии ОС из-за небольшого количества потребителей, продолжающих пользоваться операционной системой в 2023 году. По приблизительным оценкам, версия 4.4 доступна менее чем на одном проценте всех работающих на Android устройств. ОС вышла в 2013 году.

Специалисты XDA напомнили, что Android 4.4 KitKat оказалась знаковой ОС для своего времени. Так, система включала расширенную поддержку NFC, функцию беспроводной печати, многозадачности, поддержку новых датчиков. Последняя версия ОС вышла в июле 2014 года.

Ранее стало известно, что пользователям Android-смартфонов будут напоминать об обновлении. Таким образом в Google решили ускорить развертывание новых версий ОС среди поддерживаемых устройств.

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    Андрей Ставицкий
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