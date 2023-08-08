Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:41, 8 августа 2023Ценности

Адвокат хирурга Хайдарова отреагировал на обвинения Славы и Любови Успенской

Адвокат Хайдарова Добровинский: обвинения Славы и Успенской похожи на фантазии

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Адвокат звездного хирурга Тимура Хайдарова Александр Добровинский отреагировал на обвинения российских певиц Славы и Любови Успенской. Соответствующий материал появился на сайте издания KP.RU.

Специалист рассказал, что давать показания можно в случае открытого уголовного дела. «До сегодняшнего дня уголовного дела относительно каких-то преступлений, которые совершил Тимур Хайдаров, нет. Сейчас все эти заявления больше похожи на фантазии», — заявил Добровинский и пояснил, что в настоящий момент журналисты нагнетают ситуацию.

Также адвокат отметил, что Хайдаров обратился к нему, чтобы подать заявление в министерство внутренних дел по факту вымогательства. «Все заявления были написаны, и в этом плане мы работаем. Но никакие детали я раскрывать не могу, потому что идет следствие», — уточнил собеседник издания.

22 июля Слава впервые публично рассказала о неудачной пластической операции на груди, которую ей сделал звездный хирург. Помимо этого, она продемонстрировала большие шрамы на теле.

Позже Слава ответила на заявления Хайдарова о том, что она якобы вымогала у него деньги. В комментариях под одной из своих публикаций в соцсетях врач обвинил знаменитость, а также ее коллегу Любовь Успенскую в том, что они требовали у него крупную сумму. Слава, в свою очередь, уточнила, что действительно просила у доктора деньги в качестве компенсации за некачественное вмешательство, последствия которого ей пришлось исправлять у другого специалиста.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о занятии более выгодных позиций в Харьковской области

    Сериал «Плейлист волонтера» обсудили в подкасте «Художественный смысл»

    Назван использованный в Нигере козырь США

    В Британии решили продать дом любовницы короля

    Минобороны заявило об отражении трех атак ВСУ на одном направлении

    Врач предупредил об угрожающем жизни способе пить воду

    Костомаров показал видео беговой тренировки на протезах

    Попавшая в ДТП Лада Дэнс захотела получить от перевозчика 12 миллионов рублей

    Минобороны заявило о поражении пункта управления группировки ВСУ «Хортица»

    Замкомандующему войсками ЮВО запросили девять лет по делу о мошенничестве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости