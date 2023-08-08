Адвокат хирурга Хайдарова отреагировал на обвинения Славы и Любови Успенской

Адвокат Хайдарова Добровинский: обвинения Славы и Успенской похожи на фантазии

Адвокат звездного хирурга Тимура Хайдарова Александр Добровинский отреагировал на обвинения российских певиц Славы и Любови Успенской. Соответствующий материал появился на сайте издания KP.RU.

Специалист рассказал, что давать показания можно в случае открытого уголовного дела. «До сегодняшнего дня уголовного дела относительно каких-то преступлений, которые совершил Тимур Хайдаров, нет. Сейчас все эти заявления больше похожи на фантазии», — заявил Добровинский и пояснил, что в настоящий момент журналисты нагнетают ситуацию.

Также адвокат отметил, что Хайдаров обратился к нему, чтобы подать заявление в министерство внутренних дел по факту вымогательства. «Все заявления были написаны, и в этом плане мы работаем. Но никакие детали я раскрывать не могу, потому что идет следствие», — уточнил собеседник издания.

22 июля Слава впервые публично рассказала о неудачной пластической операции на груди, которую ей сделал звездный хирург. Помимо этого, она продемонстрировала большие шрамы на теле.

Позже Слава ответила на заявления Хайдарова о том, что она якобы вымогала у него деньги. В комментариях под одной из своих публикаций в соцсетях врач обвинил знаменитость, а также ее коллегу Любовь Успенскую в том, что они требовали у него крупную сумму. Слава, в свою очередь, уточнила, что действительно просила у доктора деньги в качестве компенсации за некачественное вмешательство, последствия которого ей пришлось исправлять у другого специалиста.