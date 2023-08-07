Слава ответила на обвинения хирурга Хайдарова в вымогательстве у него денег

Слава ответила на заявление хирурга Хайдарова в вымогательстве у него миллионов

Российская певица Слава ответила на заявления звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова о том, что она якобы вымогала у него деньги. Сторис на эту тему появились на странице исполнительницы в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В комментариях под одной из своих публикаций в соцсетях врач обвинил знаменитость, а также ее коллегу Любовь Успенскую в том, что они требовали у него крупную сумму. Слава, в свою очередь, уточнила, что действительно просила у доктора деньги в качестве компенсации за некачественное вмешательство, последствия которого ей пришлось исправлять у другого специалиста.

Я ему сказала — если ты сейчас мне не заплатишь пять миллионов рублей, я выкладываю все в сеть. Клянусь, правда. Он сказал, что он где-то в машине — неважно. Но потом сразу же я думаю — какого ***? Зачем мне эта компенсация, она мне ***** не нужна. Я зарабатываю кучу денег, а он кто такой? Поэтому я сказала — Тимур, пока, я выкладываю это все в соцсеть Слава певица

При этом певица призналась, что до обнародования скандала в публичном поле, она не знала о других пострадавших пациентках. «Когда эта заварушка началась, я не знала о пострадавших. Это была переписка между пациентом и хирургом. И тогда, да, мне нужна была компенсация, просто между нами. Я же не знала тогда, что если я вдруг открою свой рот, просто откроется ящик Пандоры, столько пострадавших всплывет... Слава богу, что я это сделала», — заключила артистка.

22 июля Слава впервые публично рассказала о неудачной пластической операции на груди, которую ей сделал звездный хирург. Помимо этого, она продемонстрировала большие шрамы на теле.