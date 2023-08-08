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11:29, 8 августа 2023Наука и техника

Загрязнение городского воздуха связали с деменцией

BMJ Mental Health: загрязнение городского воздуха связали с деменцией

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Воздействие воздуха с относительно высоким уровнем загрязнения связано с более частым обращением людей с деменцией в общественные службы охраны психического здоровья. К такому выводу пришли ученые Великобритании, которые опубликовали статью в журнале BMJ Mental Health.

В исследовании приняли участие 5024 пожилых человека в возрасте 65 лет и старше, которые обращались к услугам по охране психического здоровья по месту жительства в течение девяти лет после первоначального диагноза деменция, поставленного в период между 2008 и 2012 годами.

Более чем у половины (2718 человек, или 54 процента) была диагностирована болезнь Альцгеймера, вызванная отложением амилоидных бляшек и фибрилл в головном мозге. Пятая часть исследуемых (1022, или 20 процентов) страдала сосудистой деменцией, вызванной поражением сосудов головного мозга. Более четверти людей (1330, или 26,5 процента) страдали другой или неуточненной деменцией.

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Ученые сопоставили показатели психического здоровья с уровнем загрязнения двуокисью азота (NO2) и твердыми частицами (PM2,5 и PM10). Самое высокое воздействие всех загрязнителей воздуха, особенно NO2, было связано в большей степени с сосудистой деменцией. По сравнению с теми, кто проживает в районах с самым низким уровнем воздействия NO2, те люди, кто живет в районах с самым высоким уровнем воздействия, на 27 процентов чаще пользуются услугами общественных служб охраны психического здоровья. Для самых высоких уровней твердых частиц этот показатель вырастал на 33 процента.

Воздействие NO2 ассоциировалось с ухудшением здоровья и социального функционирования, включая способность к рутинной повседневной деятельности, но не с ухудшением когнитивных функций. Аналогичные результаты были получены для твердых частиц.

Ученые подсчитали, что, если годовое воздействие PM2,5 в Лондоне упадет с 11,6 до 5 микрограммов на кубический метр, как это рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения, число обращений людей с деменцией за помощью может сократиться на 13 процентов в год. Аналогичным образом снижение годовых уровней NO2 до рекомендуемого предела в 10 микрограммов на кубический метр может сократить ежегодные обращения в службы охраны психического здоровья на 38 процентов.

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    Александр Еникеев
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