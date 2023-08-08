Российского школьника арестовали за убийство подруги

В Екатеринбурге суд арестовал 15-летнего школьника за убийство подруги

Железнодорожный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца 15-летнего школьника по обвинению в убийстве 17-летней подруги. Об этом сообщает ТАСС.

6 августа в одной из квартир города нашли тело девушки. Силовики возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ, а позднее задержали 15-летнего местного жителя.

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Свердловской области заявили, что подросток сознался в убийстве и написал явку с повинной. По словам пресс-секретаря регионального ГУ МВД Валерия Горелых, возможной причиной убийства могла стать ревность.

Сам подозреваемый заявил, что девушка спровоцировала его на убийство своим поведением. Она, по его словам, гуляла с другими парнями, поэтому он ее ревновал. На допросе подросток жалел себя. Следователи установили, что подозреваемый употребляет наркотики, а в ночь убийства также выпил водки.