В НАСА предупредили о приближении к Земле потенциально опасного астероида

НАСА: 23 августа потенциально опасный астероид пролетит в 6 млн км от Земли

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) предупредило о приближении к Земле потенциального опасного астероида. Об этом сообщается на сайте Центра изучения околоземных объектов НАСА.

Согласно данным портала, сближение объекта с Землей произойдет 23 августа. В этот день на расстоянии примерно в шесть миллионов километров от планеты пролетит астероид 6037 (1988 EG). Его диаметр, как уточняют в центре, составляет от 430 до 960 метров, а скорость — 14,25 километра в секунду.

Максимальное сближение астероида с Землей ожидается в 11:18 по московскому времени. Согласно прогнозу, минимальное расстояние между планетой и небесным телом составит почти 6,1 миллиона километров.

Астероид 6037 (1988 EG) причислен к числу потенциально опасных. В эту категорию входят астрономические объекты, которые пересекают орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 миллиона километров (до 0,05 астрономической единицы).

Ранее сообщалось, что в 2029 году на рекордно близком расстоянии от Земли пролетит другой потенциально опасный астероид — Апофис. По словам старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николая Железнова, при падении на планету это небесное тело может уничтожить территорию, сравнимую по размерам с российским регионом.