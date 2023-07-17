Астроном предупредил о способном уничтожить российский регион астероиде

Астроном Железнов предупредил о способном уничтожить российский регион астероиде Апофис

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов предупредил, что потенциально опасный астероид Апофис, который в 2029 году пролетит на рекордно близком расстоянии от Земли, в случае его падения на планету способен уничтожить территорию, сравнимую с каким-нибудь регионом России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам астронома, в этом случае будут очень серьезные проблемы, однако к глобальной катастрофе они не приведут.

Железнов добавил, что по последним данным, Апофис 13 апреля 2029 года должен пролететь на расстоянии 32 тысяч км от Земли. Приблизительно на таком же таком же расстоянии летают геостационарные спутники.

Ранее ученые Института прикладной математики (ИПМ) имени Келдыша Российской академии наук (РАН) вычислили астероид, который ближе всех подлетел к Земле в XXI веке. Им оказался объект 2006 HV5, обладающий диаметром около 300 метров. Астрономы зафиксировали его на расстоянии 2,4 миллиона километров от планеты.