Зафиксировано максимальное сближение астероида с Землей в XXI веке

В ИПМ Келдыша выявили максимальное сближение астероида с Землей в XXI веке

Ученые из Института прикладной математики имени Келдыша (ИПМ) РАН выявили максимальное сближение астероида с Землей в XXI веке. Об этом сотрудники института сообщают в официальном Telegram-канале.

Объект под названием 2006 HV5 обладает диаметром около 300 метров. Астрономы зафиксировали его на расстоянии 2,4 миллиона километров от Земли. Сближение удалось снять на радар Голдстоун в Калифорнии в оптическом диапазоне и получить астронометрию для уточнения орбиты.

«В следующий раз столь же близко к нам астероид окажется лишь в апреле 2081 года», — рассказали в ИПМ.

Полученные данные позволили уточнить период вращения космического тела, который составил примерно 3,6 часа. Также была определена форма астероида: она оказалась близка к сферической.

В марте специалисты из Университета Аликанте в Испании заметили, что астероид Дидимос способен вращаться так быстро, что отбрасывает обломки вблизи своего экватора.