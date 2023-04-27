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12:18, 27 апреля 2023Наука и техника

Зафиксировано максимальное сближение астероида с Землей в XXI веке

В ИПМ Келдыша выявили максимальное сближение астероида с Землей в XXI веке

Изображение: Telegram-канал Kiam & Ison

Ученые из Института прикладной математики имени Келдыша (ИПМ) РАН выявили максимальное сближение астероида с Землей в XXI веке. Об этом сотрудники института сообщают в официальном Telegram-канале.

Объект под названием 2006 HV5 обладает диаметром около 300 метров. Астрономы зафиксировали его на расстоянии 2,4 миллиона километров от Земли. Сближение удалось снять на радар Голдстоун в Калифорнии в оптическом диапазоне и получить астронометрию для уточнения орбиты.

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«В следующий раз столь же близко к нам астероид окажется лишь в апреле 2081 года», — рассказали в ИПМ.

Полученные данные позволили уточнить период вращения космического тела, который составил примерно 3,6 часа. Также была определена форма астероида: она оказалась близка к сферической.

В марте специалисты из Университета Аликанте в Испании заметили, что астероид Дидимос способен вращаться так быстро, что отбрасывает обломки вблизи своего экватора.

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Елена Апазиди
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