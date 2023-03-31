Обнаружено быстрое вращение астероида Дидимос

Icarus: астероид Дидимос вращается так быстро, что отбрасывает обломки

Ученые Университета Аликанте в Испании обнаружили, что астероид Дидимос может вращаться так быстро, что отбрасывает обломки вблизи своего экватора. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Icarus.

Дидимос имеет астероид-спутник — Диморфос. Предполагалось, что Диморфос появился из-за обломков, выброшенных в космос своим компаньоном. По мере того как отделялись кусочки материала, они собирались рядом и в конечном итоге сливались, образуя новое космическое тело.

На сегодняшний день исследовательской группе удалось измерить размер и массу астероида и определить по крайней мере часть его состава. Они также определили, что скорость его вращения настолько высока, что это помогает объяснить необычную форму астероида. Компьютерная модель показала, что он вращается достаточно быстро, чтобы выбрасывать материал из района экватора.

Если материал выбрасывается, возможны четыре сценария: материал может просто упасть обратно на астероид, улететь в космос, очутиться на орбите астероида или приземлиться на Диморфосе. В настоящий момент ученые считают первый вариант наиболее вероятным.

Ранее исследователи наблюдали столкновение космического аппарата DART с астероидом Диморфос, которое произошло 26 сентября 2022 года. Ученые рассчитали орбитальные изменения за счет столкновения и выброса обломков и пришли к выводу, что результаты эксперимента подтверждают возможность перенаправления околоземных объектов.